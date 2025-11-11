Nüket Ersoy, Gaziantep’in eğitim ve sosyal yaşamında büyük etkiler bırakan bir isim olarak biliniyor. Gaziantep’in köklü ailelerinden Veliç tekstil fabrikasının kurucusu Cemil Alevli’nin kızı olan Nüket Ersoy, Robert Koleji’nden mezun oldu. Ersoy, tüm yaşamını eğitim alanında projelerle geçirdi ve şehirde önemli bir iz bıraktı. Özellikle kız çocuklarının okumasına ve kadınların toplumsal hayatta aktif rol almalarına büyük önem verdi. Eğitim gönüllülüğüyle tanınan Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar boyunca mütevelli ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

Eğitime olan bağlılığıyla yüzlerce öğrencinin hayatına dokundu, vakıf aracılığıyla burslar sağladı. Ersoy, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çeşitli projeler yürüttü. Kadınların eğitimine olan katkıları, Anadolu’da benzer vakıfların ve çalışmaların yayılmasına öncülük etti. Toplumsal ve sosyal projelerde aktif rol üstlenen Ersoy, Lions Kulübü başkanlığı döneminde, 6 bin kişinin diyabet taramasını organize ederek uluslararası ödüller aldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Okulları’nın eğitim faaliyetlerinin standartların üzerinde olmasına önem verdi ve yabancı dil ağırlıklı programların yaygınlaşmasına katkı sağladı. Okulda 20 yıl boyunca gönüllü İngilizce öğretmenliği yaptı. Sivil toplum kuruluşlarına liderlik etti, İngilizce tanıtım yayınlarıyla Gaziantep’in yurtdışında bilinirliğine destek oldu. Yüzlerce kişinin hayatına dokunan projeleriyle şehirde unutulmayacak bir eğitimci olarak anıldı.

Nüket Ersoy’un Eğitim ve Sosyal Katkıları

Nüket Ersoy, eğitimin toplumsal kalkınmadaki rolünü her zaman ön planda tuttu. Gaziantep Kolej Vakfı üzerinden, ihtiyaç sahibi öğrencilere burslar verdi. Vakıf bünyesindeki projelerle eğitimin standardını yükseltmeye çalıştı. Anadolu’da eğitime duyulan ihtiyaç doğrultusunda faaliyet gösterdi ve diğer illerde benzeri girişimlere ilham verdi.

Ersoy, kadınların sosyal hayata daha fazla katılım sağlaması için çeşitli projelere öncülük etti. Lions Kulübü başkanlığı sırasında sağlık taramaları, sosyal yardımlar ve eğitim projelerini hayata geçirdi. Uluslararası ödüllerle başarısı tescillendi ve toplumsal kalkınmada örnek gösterildi.

Kariyerindeki Önemli Dönüm Noktaları

Gaziantep Kolej Vakfı’nın eğitimde bölgeye getirdiği yenilikler, Nüket Ersoy’un liderliğinde gerçekleşti. Uzun yıllar boyunca hem vakıf başkanlığı hem de çeşitli sosyal sorumluluk kampanyalarıyla adını duyurdu. Vakıfta Kadınlar Kolu Başkanlığı yaptı, toplumsal kalkınmanın eğitime dayalı olması için sayısız çalışma yürüttü. İngilizce yayınlarla şehir ve ülke tanıtımında aktif rol aldı.

Nüket Ersoy Kimdir?

Nüket Ersoy, Gaziantep’in köklü ailelerinden birinin kızı olarak dünyaya geldi. Robert Koleji mezunu olan Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı’nın kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Kadınların eğitimi, sosyal kalkınma ve toplumsal gelişim için çalıştı. Lions Kulübü başkanlığı görevini üstlendi, uluslararası ödüller aldı. Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle Kasım 2025’te hayatını kaybetti. Yaşamı boyunca eğitime ve toplumsal gelişime adadığı projeleriyle Gaziantep ve Anadolu’da iz bıraktı.