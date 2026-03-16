Son Mühür - Fenerbahçe’nin eski oyuncularından ve şu dönemde yorumculuk yapan Serhat Akın, maruz kaldığı ağır küfürlerin ardından çıktığı canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Ailesine yöneltilen ifadeler nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Akın, gözyaşlarına engel olamadı.

Küfürlere tepki gösterdi

Serhat Akın canlı yayında, "Bu kadar anaya bacıya küfür edilir mi? İnsan bir yerden sonra da dayanamıyor" diyerek küfür edenlere ağlayarak tepki gösterdi.

''Ben oğlumu yetiştiremiyorum...''

Serhat Akın, maruz kaldığı olayların hayatını olumsuz etkilediğini belirterek oğluyla yeterince vakit geçiremediğini dile getirdi. Eski futbolcu, "Oğlum var, oğlumla top oynayamıyorum. Benim babam beni öyle futbolcu yaptı, ben oğlumu yetiştiremiyorum" sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

''Oğlun ölsün' diyor

Serhat Akın, kendisine yöneltilen hakaretlerin son derece ağır bir noktaya ulaştığını belirterek yaşadığı kırgınlığı dile getirdi. Akın, bazı kişilerin sınırı aştığını ifade ederek, "Adam gelmiş bana 'oğlun ölsün' diyor" sözleriyle maruz kaldığı söylemlerin boyutunu ve duyduğu üzüntüyü anlattı.