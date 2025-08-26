Formula 1’e 2026 sezonundan itibaren katılacak olan Cadillac, pilot kadrosunu açıkladı. Takım, Meksikalı Sergio Perez ve Fin Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladı.

Pilotların F1 kariyerleri

Valtteri Bottas, Mercedes formasıyla F1 kariyerinde 10 galibiyet elde ederken, toplamda 67 kez podyuma çıktı. Sergio Perez ise 14 sezonda 281 yarışta mücadele ederek 39 kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Cadillac’ın hedefleri

Cadillac takımı, 2026’da Formula 1’de güçlü bir başlangıç yapmayı ve pilotlarının deneyiminden faydalanarak ilk sezondan itibaren rekabetçi olmayı hedefliyor.