Son Mühür- Geçtiğimiz sezon 8 milyar avro bonservis bedeliyle transfer edilen ancak taraftarla yıldızı bir türlü barışmayan Carlos Cuesta sezon başında Rus ekibi Spartak Moskova’ya gönderilmişti.

Bonuslarla birlikte Galatasaray’ın 8.5 milyon avro gelir elde etmesi beklediği transferle ilgili sorun yaşandığı öne sürüldü.

Rusya’daki kaynaklarıyla konuştuğunu belirten gazeteci Osman Altunterim, Rus ekibinin sağlık problemleri varmış gibi davranarak transferden vazgeçmeye çalışacağını ancak Galatasaray’ın elinde oyuncuyla ilgili sağlık raporunun olduğunu hatırlattı.

4 gündür görüşmeler sürüyor...

‘’Rusya’da iş yaptığım bir menajerle görüştüm ve bana Spartak Moskova’nın Carlos Cuesta ile anlaştığını ancak dün itibarıyla Moskova ekibinin transfer listesinde oyuncunun alternatifi olan ve daha önce görüşüp anlaşamadıkları bir ismin yeniden gündeme geldiğini ve bu nedenle Cuesta’dan vazgeçebileceklerini söyledi.’’ Hatırlatmasında bulunan Altunterim,

‘’Daha önce yazdığım gibi, Spartak ile Galatasaray her konuda anlaşmış, Cuesta ve menajerleri de yaklaşık 4 gündür Rusya’da işi nihayete erdirmek konusunda görüşmeler yapmaktaydı.

Cuesta’nın sağlık problemi yok...

Şu saatten sonra Spartak kulübü, Cuesta’dan vazgeçecek ise bunu sağlık sorununa bağlamaya çalışacaktır. Ancak, oyuncu sezon öncesi kampından evvel Galatasaray tarafından tüm kontrollerden geçmiş ve sağlık raporunu almış durumda. Ayrıca bir sakatlığı ya da sorunu da yok.

Eğer Ruslar böyle bir yola tevessül eder ise, bu durum hem oyuncu hem de Galatasaray tarafından, ön sözleşmelerde yazan mahkemelere ve FIFA’ya şikayet edilecektir.

Galatasaray kulübünden aldığım bilgi de bu iddiaları doğrular nitelikte.

Ayrıca Vasco de Gama ekibi de Cuesta konusundaki ilgisini sürdürüyor.

Konunun bu akşama kadar nihayete ermesini bekliyorum.

Bu arada Cuesta transferinde aracılık yapan menajerler de şu an Rusya’ya gidiyor..

Son durum budur..

Ben ilk andan itibaren aldığım bilgileri hiçbir yorum katmadan paylaşıyorum. Burada da yaptığım budur.

Ne olur, nasıl olur, nasıl sonuçlanır onu bilemem.’’

Yorum kısmını sonra ele alırız.

Ama basit bir yorumla bu durumda Galatasaray tarafının bir hatası yok. Görünen o ki Rusların bir kurnazlığı ile karşı karşıyayız..

Gelişme olursa aktaracağım.’’ Değerlendirmesinde bulundu.