Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın sahaya süreceği muhtemel ilk 11 şekillenmeye başladı. Çıkarılacak kadro, hem savunmada hem de hücumda önemli tercihler içeriyor.

Savunmada üç ihtimalli plan

Beşiktaş’ta kalede Ersin Destanoğlunun forma giymesi bekleniyor.

Savunma hattında:

Sağ bek: Gökhan Sazdağ

Sol bek: Rıdvan Yılmaz

olarak öne çıkıyor.

Stoper bölgesinde ise iki farklı ihtimal bulunuyor. İlk senaryoda Gabriel Paulista – Thiago Jalo ikilisi görev alacak. Ancak teknik ekibin Emirhan Topçuyu da ilk 11’de değerlendirme ihtimali bulunuyor. Emirhan’ın oynaması halinde stoper hattının Gabriel Paulista – Emirhan Topçu şeklinde kurulması planlanıyor.

Orta alanda Ndidi merkezde

Orta sahanın savunma yönlü yükünü Wilfred Ndidi üstlenecek.

TRT Spor’un aktardığı bilgilere göre, cezası tamamlanan kaptan Orkun Kökçü, uzun bir aradan sonra yeniden ilk 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Kökçü ve Ndidi’nin önünde 10 numara pozisyonunda Vaclav Cernynin oynatılması bekleniyor.

Kanatlar değişmiyor

Hücum kanatlarında Beşiktaş’ın klasik dizilişi korunacak:

Sağ kanat: Cengiz Ünder

Sol kanat: Jota Silva

İki oyuncu da antrenman performanslarıyla kadroya en yakın isimler olarak görülüyor.

Santrforda El Bilal Touré ihtimali ağır basıyor

Siyah-beyazlıların ileri uçtaki tercihi ise büyük ölçüde netleşti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, karşılaşmada santrfor olarak El Bilal Touréyi ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor.