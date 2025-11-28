Son Mühür- Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Yalçınkaya’nın yeni adresi Mersinspor oldu

Ayrılık kararının duyurulmasının ardından Ömer Yalçınkaya’nın kariyerine nerede devam edeceği de netleşti. Mersinspor, Cihan Mumcuoğulları’ndan boşalan genel menajerlik görevine Yalçınkaya’nın getirildiğini açıkladı. 2023 yılından bu yana Galatasaray’da genel menajer olarak görev yapan Yalçınkaya, daha önce Beşiktaş, Banvit, Darüşşafaka ve Anadolu Efes gibi önemli kulüplerde de yönetim kademelerinde yer almıştı.

Tecrübeli yönetici yeni bir döneme başlıyor

Basketbol camiasında uzun yıllara dayanan tecrübesiyle bilinen Yalçınkaya, Galatasaray’daki çeşitli görevlerinin ardından Mersinspor’da yeni bir yapılanmanın parçası olacak. Kulübün sportif hedefleri doğrultusunda çalışmalara kısa sürede başlaması bekleniyor.