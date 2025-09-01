Son Mühür - Dün akşam oynanan ve Alanyaspor’un Beşiktaş’ı 2-0 yendiği maçın ardından, karşılaşmada ikinci golü atan Güven Yalçın açıklamalarda bulundu.

''Sergen hocayı da iyi tanıyorum''

Maç sonrasında açıklama yapan Güven,"Attığım golü doğal olarak kutlamadım; 4 yılım ve çok güzel anılarım oldu. Sergen hocayı da iyi tanıyorum ve Beşiktaş’a gelmesinden memnunum" dedi.

Sergen Yalçın ne dedi?

Maç sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında, beklemediği bir başlangıç yaşadığını belirtti. Hem kendisi hem de camiası için olumlu geçmeyen bir gece olduğunu ifade eden Yalçın, şunları aktardı:

"Hem bireysel olarak hem takım olarak beklentinin çok altında kaldık. Alanyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Onlar bizden çok daha beraber hareket eden, iyi mücadele eden, doğru oyunu oynayan bir görüntü çizdiler. Yani hak ederek kazandılar. Biz oyunu kurtarmak adına çok fazla mücadele etmedik. Beşiktaş camiasının, Beşiktaşlı oyuncuların çok daha mücadele etmesi, çok daha istekli, arzulu oynaması, doğru oyunu oynaması, birçok şeyi çok daha farklı yapması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama maalesef bugün itibarıyla bunlar olmadı. Kaybettiğimiz için üzgünüz.

2, 3 oyuncuyu takıma katmak istiyoruz ama bu daha fazla da olabilir gibi görünüyor. Ama bu 10 günlük süreçte nasıl böyle bir katkı yapabiliriz bilemiyorum. Aramızdan ayrılacak oyuncular da var, takıma katılacak oyuncular da var. Birileri gelecek mutlaka. Sakat oyuncularımız da geri gelecek. Bu süre zarfında iyi çalışacağız.

Oyunu gidiş gelişli oynayamıyoruz. Çok erken havlu atan oyuncularımız var. Oyunun belli bölümlerinde çok da hamle yapma şansımız yoktu. Yani yapabileceğimiz hamleler vardı. Bir format belirledik. Maçtan önce kenar oyuncularımız olmadığı için doğal olarak merkez oyununu oynamayı tercih ettik. Ama bazen planladığımız şeyler olmuyor. Bugün de o günlerden birini yaşadık."