Son Mühür - Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan İspanyol futbolcu Marco Asensio, İstanbul’a ulaştı. Özel uçağıyla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan Asensio, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.

Piyasa değeri dudak uçuklattı

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain formalarını terletti. 1,82 metre boyundaki yıldız futbolcu sol ayağını tercih ediyor ve piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirtiliyor.