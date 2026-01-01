Süper Lig’de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Beşiktaş’ta devre arası kadro planlaması hız kazandı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın değerlendirmeleri doğrultusunda yönetim, hem transfer çalışmalarını sürdürüyor hem de kadroda düşünülmeyen oyuncuların listesini netleştiriyor.

Kadro dışı bırakılan oyuncuların sayısı artıyor

Beşiktaş, daha önce kaleci Mert Günok ve orta saha oyuncusu Necip Uysal’ı kadro dışı bırakmıştı. Ardından, Jonas Svensson ve David Jurasek’in takımdan ayrılacağı kendilerine bildirildi. Son olarak bu listeye Felix Uduokhai’nin de dahil edildiği öğrenildi.

Antalya kampında yer alamayacak 6 isim

Kulüp kaynaklarına göre, 28 yaşındaki Alman savunmacı Uduokhai, Antalya kampına götürülmeyecek isimler arasında bulunuyor. Yönetim, oyuncunun menajeri ile görüşerek yeni bir kulüp bulmasına destek olmayı planlıyor.

Geçen sezon başarılı, bu sezon beklentilerin gerisinde

Uduokhai, geçen sezon Augsburg’dan 5 milyon Euro bonservisle transfer edilmiş ve 36 resmi maçın 35’inde ilk 11’de görev yapmıştı. Ancak bu sezon 11 maçta sadece 9 kez ilk 11’de forma giyen savunmacının performansının beklentileri karşılamadığı iddia edildi.

Öte yandan mutsuz olduğu belirtilen Rafa Silva’nın da Antalya kampında yer almayacak oyuncular arasında olduğu bildirildi.