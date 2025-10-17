Süper Lig’de yarın Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Beşiktaş’ta hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın’dan dikkat çeken bir karar geldi. Sözcü gazetesinde yer alan abere göre tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşma öncesinde takım içindeki liderlik yapısını yeniden düzenledi.

Mert Günok’a moral desteği

Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Mert Günok’un son haftalardaki performansını ve saha içindeki duruşunu takdir eden Yalçın, tecrübeli kaleciye moral desteği vermek amacıyla yeni bir strateji belirledi. Takımın saha içi liderliğinde Mert’in rolünü güçlendirmeyi hedefleyen Yalçın, kaptanına hem teknik ekibin hem de oyuncu grubunun desteğini iletti.

Orkun Kökçü’ye özel sorumluluk

Yalçın, Mert Günok’un liderliğini desteklemek için Orkun Kökçü’ye de özel bir görev verdi. Genç oyuncunun hem oyun kurulumunda hem de takım içi iletişimde daha aktif bir rol üstlenmesini isteyen deneyimli teknik adam, iki futbolcunun da sahada birbirini tamamlayan bir liderlik sergilemesini planlıyor.

Takım içi mesaj: “Saha içinde söz Mert ve Orkun’da”

Sergen Yalçın, futbolcularla yaptığı toplantıda saha içindeki liderlerin Mert Günok ve Orkun Kökçü olduğunu açıkça dile getirdi. Oyuncularından, bu iki ismin yönlendirmelerine kulak vermelerini isteyen Yalçın, disiplini ve iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Uyarı görevini üstlenecekler

Yalçın’ın yaptığı birebir görüşmede, Mert ve Orkun’a “saha içerisinde takım arkadaşlarını sürekli uyarın, motive edin ve oyundan kopmalarına izin vermeyin” talimatını verdiği öğrenildi. Beşiktaş’ta bu değişikliğin, hem saha içi dinamizmi artırması hem de takımın mental dayanıklılığını güçlendirmesi bekleniyor.