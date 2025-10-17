Son Mühür - Başkanlığa seçilmesinin ardından ilk basın toplantısını gerçekleştiren Sadettin Saran, ara transfer döneminde kaliteli oyuncu bulmanın zorluklarına değinerek transfer çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Teknik direktör Domenico Tedesco ise yönetime sunduğu raporda, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasını istedi. Bu doğrultuda futbol direktörü Devin Özek ve ekibi transfer listesini hazırladı.

Leon Goretzka en güçlü aday

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için öncelikli hedefi Leon Goretzka olarak öne çıkıyor. Alman basınına göre, Bild Gazetesi Fenerbahçe'nin Bayern Münih forması giyen 28 yaşındaki yıldızla temas kurduğunu yazdı. Goretzka’nın sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağı ifade edilirken, Bayern Münih’in kadro derinliği nedeniyle oyuncuyu ocak ayında bırakma olasılığının düşük olduğu vurgulandı.

Diğer adaylar

Fenerbahçe'nin orta saha transferi için güçlü adaylardan biri de Sergej Milinkovic-Savic. 2023 yılında Al Hilal'e transfer olan Sırp yıldızın Avrupa'ya dönme isteği bulunuyor. 30 yaşındaki oyuncunun ocak ayında takımdan ayrılmayı planladığı ve özellikle İtalyan kulüplerinin ilgisini çektiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi ise Milinkovic-Savic’in Avrupa’ya dönüş sürecini yakından takip ediyor.

Savunma hattında ise öncelik, altyapıdan yetişen Merih Demiral. Al-Ahli forması giyen milli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulübü kontrat uzatmak istese de Merih’in Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak baktığı ve kısa süre içinde ayrılık görüşmelerine başlayacağı iddia ediliyor.

Sarı-lacivertlilerin radarındaki bir diğer isim ise eski stoperi Kim Min-Jae. Bayern Münih’te yeterince forma şansı bulamayan Güney Koreli savunmacının devre arasında ayrılması durumunda, Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirmeye hazır.

Hücum bölgesi için düşünülenler

Fenerbahçe, forvet transferi konusunda önceliğini Memphis Depay’a verdi. Hollandalı yıldız için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertlilerin görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Öte yandan, menajerler tarafından önerilen genç golcü Elye Wahi için teknik direktör Domenico Tedesco’nun "uygun olabilir" yönünde rapor verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde üç bölge için toplam altı yıldız oyuncuyla temaslarını sürdürüyor. Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Tedesco’nun hedefi, hem Süper Lig şampiyonluk yarışında kadroyu güçlendirmek hem de Avrupa kupalarında iddialı bir takım oluşturmak.