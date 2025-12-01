Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerek moral veren bir galibiyete imza attı. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, hem puanını yükseltti hem de kritik bir dönemde nefes aldı.

Maç sonrası gündem: Sergen Yalçın’ın geleceği

Galibiyetin ardından gözler teknik direktör Sergen Yalçın’a çevrildi. Son günlerde ortaya atılan “görevi bırakacak” iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Yalçın maç sonrası bu iddialara net bir yanıt verdi.

“Kimse boşuna sevinmesin, görevi bırakmıyorum”

Deneyimli teknik adam, istifa iddialarını şu sözlerle kesin bir dille reddetti:

“Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesin. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var.”

Yalçın, takım içindeki birlik mesajını da vurguladı.

“Benim adıma yapılan açıklamaların hepsi yalan”

Hakkındaki iddialara sert çıkan Yalçın, sosyal medyada adına yayılan mesajların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını söyledi:

“Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Ne Twitter’da ne sosyal medyada. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, Twitter’daki o dümencilerden bahsetmiyorum.”

Deneyimli hoca, bilgi kirliliğine karşı taraftarı dikkatli olmaya davet etti.

“Beşiktaş taraftarı arkamda dursun, mahcup etmeyeceğim”

Sözlerinin sonunda Beşiktaş taraftarına özel bir mesaj gönderdi:

“Beşiktaş taraftarı arkamda dursun, ben onları mahcup etmeyeceğim.”

Yalçın, siyah-beyazlı camianın desteğiyle takımı yeniden ayağa kaldıracaklarına inandığını belirtti.