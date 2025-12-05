Son Mühür - LeBron James’in NBA tarihine geçen 1.297 maçlık çift haneli skor serisi, Toronto Raptors karşısında sona erdi. Ancak Los Angeles Lakers yıldızı için asıl önem, bireysel istatistik değil, takımının galibiyetiydi. Maçın son anlarında James, sayı yerine topu Rui Hachimura’ya yönlendirdi. Hachimura, son saniyede üçlüğü isabetli bir şekilde atarken, LeBron maçı kazandıran asistin sahibi oldu. Lakers, Raptors’ı 123-120 yendi. James mücadeleyi sekiz sayıyla tamamladı. Karşılaşma sonrası konuşan LeBron, serinin sona ermesine dair pişmanlık duymadığını belirterek, “Hiç pişman değilim. Biz kazandık” dedi.

Çift haneli skor serisi sona erdi

James’in çift haneli skor serisi 6 Ocak 2007’de başlamış ve yaklaşık yirmi yıl boyunca devam etmişti. Bu performans, NBA tarihinde açık ara en uzun seri olarak kayıtlara geçti. Daha önceki en uzun seriler Michael Jordan’ın 866, Kareem Abdul-Jabbar’ın 787 ve Karl Malone’un 575 maçlık performanslarıyla sınırlıydı. Toronto karşısında James, maçın bitimine 5 dakika 23 saniye kala sahaya döndüğünde yalnızca 6 sayıya sahipti. Son bölümde bulduğu basketle skoru 8’e çıkardı, ancak maçın son dakikasında kaçırdığı şut, çift haneli skora ulaşma şansını ortadan kaldırdı. Son hücumda top yine ona geldi fakat James, en doğru şutu atacak oyuncunun Hachimura olduğuna karar verip pası verdi.

Lakers Başantrenörü JJ Redick, James’in bu kararını, “LeBron kaç sayısı olduğunu çok iyi biliyordu. Ama her zamanki gibi doğru olanı yaptı. Basketbol bazen böyle doğru davranışları ödüllendirir” sözleriyle yorumladı. James, normal sezonda en son 10 sayının altında kaldığı maçı 5 Ocak 2007’de Milwaukee karşısında oynamış ve 8 sayıyla tamamlamıştı. Ertesi maçta 19 sayıyla rekor serisini başlatmıştı. Playoff’larda ise bu süreçte iki kez çift haneli sayılara ulaşamadı. Buna rağmen normal sezon serisi, NBA tarihinin en uzun serisi olarak kayıtlara geçti. Playoff maçları da dahil edildiğinde James’in serisi 865 maçta sona erdi.