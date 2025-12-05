Son Mühür - Futboldaki bahis iddialarına ilişkin olarak bir operasyon daha başlatıldı.

Aralarında ünlü isimler de var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sabah saatlerinde başlattığı operasyonda, Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş, Galatasaray’dan Metehan Baltacı, Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar ile Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak’ın da aralarında bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde toplam 46 kişi için gözaltı kararı verildi ve bu kişilerden 35’i gözaltına alındı.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Ekol TV canlı yayınına katılarak konu hakkında değerlendirmelerde bulundu:

''Uzun yıllar bu işler Türk futbolunda konuşuluyordu. İlk kez İbrahim Hacıosmanoğlu düğmeye bastı. Bu işin düğmeye basılması o kadar kolay değil. Bu süreç yalnızca Türkiye’yi değil, Avrupa’yı da etkileyecek. İşin dibine kadar gidilirse çok enteresan gelişmeler ortaya çıkabilir. Hacıosmanoğlu’na helal olsun; bu düğmeye basmak gerçekten çok önemliydi. Hatası var mıdır, olabilir hatası ama bu düğmeye basmak çok önemliydi. Ben daha farklı şeylerin de çıkacağı fikrindeyim''