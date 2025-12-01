Serie A’nın 13. haftasında Fiorentina, deplasmanda karşılaştığı Atalanta’ya 2-0 mağlup oldu. Sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından biriyle giren mor-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 19. sıraya kadar geriledi.

Konferans Ligi’nde de işler yolunda gitmiyor

Ligde olduğu gibi Avrupa sahnesinde de istediği sonuçları alamayan Fiorentina, Konferans Ligi’nde de beklentilerin altında kalmış durumda. Art arda gelen kötü sonuçlar, takım üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Bitiş düdüğüyle tribünler karıştı

Maçın ardından deplasman tribünündeki Fiorentina taraftarları, takıma sert tepki gösterdi. Oyuncular soyunma odasına yönelirken tribünlerden protesto sesleri yükseldi.

Tepkinin büyümesi üzerine takımın en deneyimli futbolcularından Edin Dzeko, eline megafon alarak taraftarların sakinleşmesi için çağrıda bulundu.

Dzeko’nun megafonlu uyarısı: “Size ihtiyacımız var”

Tepkiler arasında birkaç kez susturulmaya çalışılan Edin Dzeko, taraftarlara destek çağrısını şu sözlerle yaptı:

“Size ihtiyacımız var. Ayakta kalmamız için birlik olmalıyız.”

Deneyimli golcünün bu çağrısı, tansiyonu bir miktar düşürse de tribünlerdeki öfkenin tamamen dinmediği görüldü.

Kaptan Ranieri ve Mandragora da desteğe gitti

Dzeko’nun yanında durmak için takım kaptanı Ranieri ve orta saha oyuncusu Mandragora da tribünlere giderek taraftarla konuşmaya çalıştı. Futbolcuların ortak mesajı, takımın zor günleri aşması için birlik ve destek çağrısı oldu.

Fiorentina’da kriz derinleşiyor

Ligde düşme hattına gerileyen ve Avrupa’da da istediğini alamayan Fiorentina’da; kötü performans, yönetim, teknik ekip ve oyuncular üzerindeki baskıyı artırıyor. Taraftarın sabrının taşması, kulüpte daha sert bir sürecin başlangıcı olarak yorumlanıyor.