Son Mühür - Salah’ın Liverpool ile olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Ancak bu sezon takım performansındaki düşüşle birlikte Salah’ın etkisi de azaldı. 19 maçta yalnızca 5 gol kaydeden yıldız oyuncu, son karşılaşmalarda yedek kulübesinde daha fazla süre geçirmeye başladı.

Yıllık ücreti 22 milyon dolar

Haberde, Galatasaray’ın Salah’a yıllık 22 milyon dolar teklif etmeyi planladığı belirtiliyor. Teklif, primler ve sponsor gelirlerini de kapsayacak. Mısırlı yıldız oyuncuya ilk 11’de forma giyme garantisi de verilecek. Ayrıca, Galatasaray’ın tutkulu taraftar kitlesinin etkisiyle Salah’ın ikna edilebileceği ve bu transferin kariyerinde yeni bir çıkış sağlayabileceği öne sürülüyor.