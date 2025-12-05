Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, yarın ATO Congresium Zelve Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk aranmaksızın yapılacak toplantı saat 10.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan kulüpte, Osman Sungur 7 Ekim’de sağlık ve kişisel nedenlerle başkanlık görevinden ayrılmıştı. Yönetim kurulu ise 8 Ekim’de yaptığı toplantıda Mehmet Kaya’yı oy birliğiyle başkanlığa getirdi.

İmza kampanyası başlattı

Kulüp üyelerinin itirazı üzerine, olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 13 Kasım’da sosyal medya üzerinden genel kurul çağrısı yaptı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Daha önce Nejat Uygur Konferans Salonu’nda yapılacağı duyurulan ikinci toplantı ise kapasite yetersizliği nedeniyle ATO Congresium Zelve Salonu’na taşındı.