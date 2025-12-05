Son Mühür- Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli, kadrosunun önemli parçalarından biri olan Merih Demiral ile uzun vadeli bir anlaşmaya gitti. Kulüpte üçüncü sezonunu geçiren milli oyuncu, imzalanan yeni sözleşmeyle 2029’a kadar takımda kalacak.

Demiral’ın bu kontratla birlikte Türk oyuncular arasında en fazla kazanan isim konumunu koruduğu belirtildi.

Yıllık 13 milyon Euro’luk rekor gelir

26 yaşındaki milli savunmacının yeni anlaşmadan yıllık 13 milyon Euro kazanacağı açıklandı. Bu rakam, hem Suudi Arabistan’da forma giyen Türk futbolcular hem de genel olarak Türk futbol tarihindeki en yüksek gelir seviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Avrupa’dan Suudi Arabistan’a uzanan kariyer

Merih Demiral, profesyonel kariyerinde Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi Avrupa’nın üst düzey kulüplerinde forma giydikten sonra 2023 yılında Al Ahli’ye transfer olmuştu. Yıldız stoper, transferinin ardından kariyerine Suudi Arabistan’da devam etme kararı almıştı.

Bu sezonki performansı

Bu sezon Al Ahli formasıyla 16 maçta görev alan 27 yaşındaki futbolcu, söz konusu mücadelelerde 1 gol kaydetti. Sahadaki liderliği, hava toplarındaki hakimiyeti ve sert savunma özellikleriyle takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Rekor üstüne rekor

Yeni sözleşmesiyle hem kazancı hem de kariyer istikrarı açısından dikkat çeken Merih Demiral, Suudi Arabistan’daki performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.