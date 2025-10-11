Son Mühür - Beşiktaş, devre arası transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Fenerbahçe’nin milli stoperi Çağlar Söyüncü’yü transfer listesine aldı. Yalçın’ın raporu üzerine harekete geçen yönetim, Çağlar’ı kiralık olarak takıma kazandırmak için Fenerbahçe ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Başkan Serdal Adalı ve ekibinin, maliyet dengesini koruyarak bu transferi kısa sürede tamamlamayı planladığı ifade edildi.

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz aylarda ezeli rakibinden Cengiz Ünder’i transfer ederek dikkat çekmişti. Siyah-Beyazlılar, benzer bir yaklaşımı Çağlar transferinde de sürdürmeyi planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetime sunduğu raporda, “savunmada lider bir isme ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdiği ve Çağlar’ın fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ile tecrübesine vurgu yaptığı öğrenildi.

Çağlar Söyüncü'den yeşil ışık

Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 5 resmi karşılaşmada süre alan 28 yaşındaki milli stoper, düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Tecrübeli futbolcunun, yeniden form yakalamak için Beşiktaş’a transfer olmaya olumlu yaklaştığı iddia ediliyor. Siyah-Beyazlı yönetim ise devre arasında hem savunma hem de orta sahayı güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Çağlar Söyüncü transferi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın öncelikli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Yönetim, bu adımla savunma hattında güveni artırmayı ve yerli oyuncu rotasyonunu genişletmeyi amaçlıyor.

Sergen Yalçın’ın transfer planlamasının, “ezeli rakiplerinde yeterince forma şansı bulamayan ancak kalitesi tartışmasız olan isimleri” takıma kazandırmak üzerine kurulu olduğu belirtiliyor. Cengiz Ünder’in ardından gündeme gelen Çağlar Söyüncü hamlesi, Beşiktaş’ta “milli savunma gücü” oluşturma hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.