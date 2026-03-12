Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam La Liga ekibi Rayo Vallecano'yu kendi sahasında ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 21. karşılaşmasına çıkarken ilk maçta avantajlı bir skor elde ederek İspanya'daki rövanşa güçlü gitmek istiyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak. Maçı Rumen hakem Marian Barbu yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Samsunspor'da 4 eksik var

Teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor'da bu maç öncesi 4 isim kadroda yer alamayacak. Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan UEFA listesine dahil edilmediği için statü gereği forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de karşılaşmada oynayamayacak. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ise iyileşmelerine rağmen kadroya alınıp alınmayacakları Fink'in kararına bağlı.

Samsunspor muhtemel 11

Okan Kocuk - Borevkovic, Satka, Van Drongelen - Mendes, Makoumbou, Celil Yüksel, Tomasson - Holse, Ntcham - Mouandilmadji

Rayo Vallecano muhtemel 11

Batalla - Balliu, Lejeune, Felipe, Espino - Gumbau, Lopez - Perez, Palazon, De Frutos - Garcia

Samsunspor'un Avrupa karnesi

27 yıl aradan sonra Avrupa sahnesine dönen Samsunspor, bu sezon oldukça iddialı bir tablo çiziyor. Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos'a elenip Konferans Ligi'ne geçen kırmızı-beyazlılar, lig aşamasını 12. sırada tamamladı. Play-off turunda Shkendija'yı 1-0 ve 4-0'lık skorlarla geçerek son 16'ya kaldı. Takımın golcüsü Marius Mouandilmadji son 15 maçta 11 gol atarak formunu kanıtladı.

Rayo Vallecano ne durumda

Rayo Vallecano, La Liga'da alt sıralarda yer alsa da son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan İspanyol ekibi, Konferans Ligi lig aşamasını ilk 8'de tamamlayarak doğrudan son 16'ya yükseldi. Deplasmanda daha temkinli oynayan Rayo'nun bu maçta da savunma güvenliğini ön plana çıkarması bekleniyor. Rövanş maçı 19 Mart'ta İspanya'daki Estadio de Vallecas'ta oynanacak. Turu geçen takım Konferans Ligi çeyrek finaline yükselecek.