Futbol dünyası, Tom Lockyer’in yaşadığı olağanüstü olayı konuşuyor. 30 yaşındaki Galli futbolcu, 16 Aralık 2023’te Bournemouth ile Luton Town arasında oynanan Premier Lig maçında aniden yere yığılarak kalp krizi geçirmiş ve yaklaşık 2 dakika 40 saniye kalbi durmuştu. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kalbi yeniden çalıştırıldı ve Lockyer hastanede dört gece kaldıktan sonra hayata döndü.

Olayın ardından Tom Lockyer’in göğsüne implante edilebilir bir kardiyoversiyon defibrilatörü (ICD) yerleştirildi. Bu cihaz, kalpteki tehlikeli ritim bozukluklarını algılayarak düzeltici şok verebiliyor. Futbolcu, taburcu edildikten sonra yaptığı açıklamada, “Bu inanılmaz bir his. Süreç çok uzun sürdü ama her şey yolunda; çok mutluyum” dedi.

İyileşme süreci zorluklarla geçti

Lockyer’in iyileşme süreci oldukça zorluydu. 2024 Aralık ayında Luton’un alt yaş takımında geri dönüş hazırlığı yaparken ayak bileği bağlarında sakatlık yaşadı. Sakatlık, iki ameliyat ve uzun bir rehabilitasyon süreci gerektirdi.

Haziran ayında Luton Town ile sözleşmesi sona eren Lockyer, şu anda kariyerine başladığı kulüp Bristol Rovers ile antrenmanlara çıkıyor