Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelede sinirler gerilirken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından sessizliğini bozdu. Deneyimli teknik adam, Milliyet’e yaptığı özel açıklamalarda hem kırmızı kart pozisyonuna hem de takımın genel durumuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Su bardağına tekme atmam yanlıştı”

Yalçın, maçın son bölümünde gördüğü kırmızı kartın ardından yaptığı hareketle ilgili öz eleştiride bulundu.

“Evet, su bardağına tekme atmam yanlıştı. Hiç hoş değildi. Bunu biliyorum. Ne zamandır üzerimizde bir kontrol kaybı var. Kontrolü kaybedince hatalar yapıyorsunuz,” diyen tecrübeli çalıştırıcı, takımın psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

“Ne zamandır psikolojimiz sağlıklı değil. Sıkıntılar ve baskı altında mücadele ediyoruz. Kurgumuz güzel, planımız güzel ama bireysel hatalardan uzaklaşamıyoruz,” ifadelerini kullandı.

“Kötü niyetli insanlar da var”

Sergen Yalçın, son dönemde artan eleştirilere de dikkat çekti. Başarısız sonuçların ardından takım üzerindeki baskının arttığını belirten Yalçın,

“Vallahi çalışıyoruz. Yine her zorluğu aşar, başarı adına her şeyi yaparız. Yalnız kötü niyetli insanlar da var. Sonuçlar gelmeyince ortamı bozuyorlar,”

dedi.

Orkun Kökçü ve Emirhan pozisyonuna açıklık getirdi

Derbide kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu’nun pozisyonlarını da değerlendiren Sergen Yalçın, hataların futbolun doğasında olduğunu vurguladı:

“Şu malum maçta bazı oyuncularımızın bazı hataları sonucu etkiledi. Futbolda reflekslerle yapılan hatalar bazen geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Orkun’un kırmızı kartı... Hayatta hiçbir oyuncu rakibinin tendonuna isteyerek öyle basmaz ama futbol bu, oluyor işte.”

Genç oyuncu Emirhan hakkında da konuşan Yalçın,

“Çocuk çok başarılı. Duran’ın atağında kestiği topu sağ ayakla uzaklaştırınca rakibine kaptırdı. Duran’ın attığı golle maçı kaybettik,”

dedi.

“Kartlar konusunda uyardım ama talihsizlik yaşandı”

Deneyimli teknik adam, derbi sabahı oyuncularını kartlar konusunda uyardığını da belirtti:

“Maç sabahı sarı ve kırmızı kartlara dikkat etmelerini, özellikle kırmızı kartların takımın belini bükeceğini anlattım. Uyardım ama bu oyunda hiç beklemediğiniz konularda da maalesef böyle talihsizlikler oluyor.”

“Taraftarımız hiç küsmesin”

Beşiktaş camiasına birlik mesajı gönderen Sergen Yalçın, taraftara da umut dolu sözlerle seslendi:

“Çalışıyoruz. Elbette emeklerimizin karşılığını alacağımız, yolumuzu açacağımız günleri göreceğiz. Taraftarımız hiç küsmesin. Onlara sevinçli günler göstereceğiz.”

“Serkan Reçber’le güzel işler yapacağız”

Son olarak Futbol Direktörü Serkan Reçber ile yürütülen çalışmalara değinen Yalçın, yeni sürece dair güvenini dile getirdi:

“Serkan içimizde, göreve yeni geldi. Onu iyi tanıyorum, değerini biliyorum. Saha içine alıp yanımızda oturmasını rica eden de benim. Çok güzel işler yapacağız. Evet birlikte, hem de çok çalışıyoruz.”