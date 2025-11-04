Galatasaray ile Ajax arasındaki kritik UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hakemi belli oldu. Bu önemli mücadelede düdük Fransız hakem Benoit Bastien’de olacak. Bastien, hem disiplinli yönetimi hem de deneyimiyle Avrupa futbolunda tanınan isimler arasında yer alıyor. Ajax-Galatasaray maçı 5 Kasım Çarşamba akşamı Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak ve müsabaka saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayını TRT 1 ekranlarından izlenebilecek.

Galatasaray’ın Avrupa arenasında oynadığı maçlara yabancı olmayan Bastien, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımın iki Avrupa kupası mücadelesinde görev aldı. İki karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Futbolseverler Bastien’in şimdiye dek Galatasaray’la olan geçmişini ve kariyer detaylarını merak ediyor.

Ajax-Galatasaray Maçının Hakem Kadrosu

Avrupa futbolunun önemli turnuvalarında görev alan Bastien’in ekibinde yine deneyimli isimler bulunuyor. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak. Dördüncü hakemlik görevini Thomas Leonard üstlenecek. VAR görevinde Fransa’dan Willy Delajod, AVAR’da ise Belçikalı Bram Van Driessche yer alacak.

Benoit Bastien'in Yönettiği Galatasaray Maçları

Benoit Bastien bugüne kadar Galatasaray’ın iki Avrupa maçında görev aldı. İlk maç 24 Ekim 2018’de Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray ile Schalke arasında oynandı ve golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci karşılaşma ise 10 Mart 2022’de Avrupa Ligi’nde Barcelona ile Galatasaray arasında, yine 0-0’lık skorla sona erdi. İlginç bir şekilde, Bastien’in yönettiği bu iki maçta Galatasaray rakip fileleri havalandıramadı ve iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bastien’in kariyerinde Türk takımlarına karşı başka görevleri de yer alıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve milli takımın Avrupa’daki çeşitli maçlarında da düdük çaldı. Bastien yönetiminde Türk takımlarının elde ettiği skorlar oldukça çeşitli sonuçlar gösteriyor.

Benoit Bastien kimdir?

Benoit Bastien, 17 Nisan 1983’te Fransa’nın Epinal kentinde doğdu. Hakemliğe 2009 yılında başladı ve genellikle Fransa Ligue 1’de görev aldı. 2014 yılından itibaren uluslararası arenada da maç yönetmeye başlayan Bastien, hızlı bir şekilde UEFA’nın elit hakem kategorisine yükseldi. Kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi üst düzey organizasyonlarda pek çok önemli maça çıktı. Bastien, kariyerinde 450’nin üzerinde profesyonel maça imza attı ve disiplinli tarzıyla tanınıyor. Son dönemde özellikle Avrupa kupalarında ve Türk takımlarının maçlarında sıkça tercih edilen bir hakem olarak öne çıkıyor. Galatasaray Lisesi mezunu olduğu iddiaları ise doğrulanmadı, bu konuda resmi bir bilgi bulunmuyor.