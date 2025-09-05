Son Mühür - Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna tekrar oturan Sergen Yalçın, kadro yapılanmasında köklü değişikliklere imza atmaya başladı. Siyah-Beyazlı ekibin yeni sezon planları doğrultusunda üç oyuncunun takımdan gönderilmesi planlanıyor.

Muçi ve Jonas Svensson kadroda düşünülmüyor

Ole Gunnar Solskjaer’in ayrılmasının ardından göreve gelen Sergen Yalçın, hem transfer hem de oyuncu tasfiyesi konularını değerlendirdi. Tecrübeli teknik direktör, Ernest Muçi, Jonas Svensson ve Joao Mario’nun kadroda yer almayacağını yönetime bildirdi. Yalçın, bu üç futbolcuya son bir şans vermesiyle dikkat çekti. Alanyaspor maçında Jonas Svensson 90 dakika, Ernest Muçi 58 dakika, Joao Mario ise 15 dakika sahada kaldı. Beşiktaş yönetimi, yabancı kontenjanını açmak ve yeni transferlere yer sağlamak amacıyla bu üç oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Ernest Muçi için yurt dışından kiralama teklifleri gelirken, Arnavut futbolcunun başka bir takıma gönderilmesi gündemde. Jonas Svensson’a Süper Lig’den teklifler ulaşırken, Norveçli sağ bek bu hafta kararını verecek. Joao Mario ise bonservisiyle takımdan ayrılacak isimler arasında. Sergen Yalçın’ın raporuna göre, ayrılan üç yabancı futbolcunun yerine bir deneyimli ve iki 2002 sonrası doğumlu genç oyuncuyla kadro güçlendirilecek.