Sahne adıyla Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 51 yaşında Yalova’daki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz duyurdu.

Ölüm haberi oğlundan geldi

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü (Gül Tut), Yalova’daki evinde geçirdiği elim bir kazanın ardından hayatını kaybetti. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya detayı yeniden gündeme geldi

Güllü, geçmişte verdiği bir röportajda hayatının film olmasını istediğini belirtmişti. Sanatçı, bu filmde kendisini Serenay Sarıkaya’nın canlandırmasını çok istediğini dile getirerek, “Hayatım film olsa, Serenay Sarıkaya'nın başrolde olmasını çok isterdim. Duruşu ve asaleti bambaşka” sözleriyle dikkat çekmişti.

Serenay Sarıkaya’dan veda paylaşımı

Sanatçının bu açıklamaları, ölümünün ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Serenay Sarıkaya, Güllü’nün şarkılarının yer aldığı bir listeyi paylaşarak sanatçıya veda etti.

Cenaze Tuzla’da defnedilecek

Güllü’nün cenazesi İstanbul’a getirildi. Sanatçı için yarın Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından ünlü şarkıcı, Tuzla’da toprağa verilecek.