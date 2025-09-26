Son Mühür- Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, yaşadığı binanın balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. 52 yaşındaki şarkıcı Gül Tut olarak bilinen Güllü’nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak İstanbul’a götürüldü. Cenaze, Tuzla Sultan 1. Ahmet Camisi’nde düzenlenecek törenin ardından annesinin yanına defnedilecek.

Talihsiz Olay Yalova’da gerçekleşti

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşen Güllü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Düşme nedeni henüz net olarak belirlenemezken, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Güllü’nün hayatını kaybettiğini tespit etti ve cenazesi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Komşular ve çevresindekiler Güllü’yü anlattı

Şarkıcının komşusu Halit Becergen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını ve Güllü’nün kendi halinde, zararsız biri olduğunu söyledi. Becergen, “İyiydi, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin” ifadelerini kullandı.

Esnaf Sezgin Kaya ise, “İyi bir insan ve değerli bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Soruşturma başlatıldı

Yalova Valiliği’nin açıklamasına göre, gece saat 01.28’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Harmanlar Mahallesi’ndeki adreste “yüksekten düşme” ihbarı yapıldı.

Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle, Güllü’nün kızı ve kız arkadaşının bulunduğu sırada camdan düştüğü ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Cenaze İstanbul’da defnedilecek

Yakınları tarafından morgdan alınan Güllü’nün cenazesi, yarın öğle namazının ardından Tuzla’daki Sultan 1. Ahmet Camisi’nde düzenlenecek törenin ardından annesinin yanına defnedilecek.