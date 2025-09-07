Oyunculuk sektöründeki tekelleşme iddialarıyla da bilinen menajer Ayşe Barım, yıllar sonra yeniden başlatılan Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve “hükümeti devirmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İlk duruşmada gözyaşlarıyla savunma yaptı

7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkan Barım, savunması sırasında duygusal anlar yaşadı. Barım, “Ben Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik hiçbir şeye teşebbüs etmedim, yardım etmedim. Çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Yaşam hakkımı geri istiyorum. Onurum, itibarım, yaşam hakkım elimden alındı. Sizin adaletinize güveniyorum” sözleriyle sağlık sorunlarını da dile getirdi.

Tutukluluk devam ediyor

Mahkeme, yapılan savunmaya rağmen Barım’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşmanın ise Ekim ayında yapılacağı açıklandı.

Avukatından kritik sağlık uyarısı

Ayşe Barım’ın avukatı Deniz Ketenci, karar sonrası yaptığı açıklamada, müvekkilinin içeride kalmasının hayati risk taşıdığını söyledi. Ketenci, “Kalp pili takılması gerekiyor. Doktorlar, durumun kalp nakline kadar gidebileceğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

Cezaevinden mektup: “Hayatım geri verilsin”

Barım, geçtiğimiz hafta kaleme aldığı bir mektupta sağlık durumuna dikkat çekti. “Haksız yere atılan iftiralarla elimden alınan hayatımın geri verilmesini talep ediyorum” sözleriyle yaşadığı mağduriyeti vurguladı.

Serenay Sarıkaya’dan destek: “Ayşe Barım ölmesin!”

Barım’ın menajerliğini yaptığı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya da sosyal medya üzerinden destek mesajı yayımladı. Sarıkaya paylaşımında, “Tek başına bir kadın 56 yaşında, hayatı boyunca çalışmış, politikayla ilgisi olmamış ancak 227 gündür cezaevinde yaşam mücadelesi veriyor. Masumiyetine olan inancımız tam. Bu kadın sessizlik içerisinde ölümünü bekliyor. Ayşe Barım ÖLMESİN!” ifadelerine yer verdi.