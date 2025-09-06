Son Mühür - Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Ağustos ayında sanat ve medya sektöründe yaşanan taciz ifşalarıyla birlikte Güven’e yönelik tepkiler yeniden artmıştı. Oyuncu, projeye zarar gelmemesi için yer aldığı ‘7 Kocalı Hürmüz’ müzikalinden ayrıldığını açıklamıştı. Kendisine destek veren isimler arasında ise özellikle Günay Karacaoğlu öne çıkmıştı.

Karacaoğlu, Ozan Güven'e desteğini şöyle açıklamıştı:

"Ben Günay Karacaoğlu. Kadınım. Ozan'la 35 yıldır yan yanayız, kimi zaman sahnelerde kimi zaman sofralarda, şimdi de yanındayım. Yeniden beraber sahneye çıkana kadar, evde aç oturma, gel, taze fasulye var"

Ozan Güven'den göndermeli paylaşım

Şimdiyse Ozan Güven'in Instagram hesabından yapıtğı bir açıklamayla dikkat çekti. Güven, şu sözleri paylaştı:

"Adalete olan inancımı kaybetmeden beklemek, durmak, susmak. Sabır sen ne güzel hediyeymişsin. Kimileri, birilerinin içeri girmesini istiyor. Kimileri de içerideki sevdiklerinin bırakılmasını. Umarım kazandıklarınız kaybettiklerinize değer"