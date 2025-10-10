Son Mühür- Son dönemde şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle de sık sık adından söz ettiren Sarıkaya, dergiye verdiği röportajda Türkiye’nin modern ruhunu temsil etmekten gurur duyduğunu dile getirdi. Başarılı oyuncu, “Kökleri olan bir kültüre ait olduğum için şanslıyım. Bu bize eşsiz bir özgünlük veriyor. Bu mirasın içinde benim için bir güç kaynağı görüyorum. Ülkemin modern, cesur ve yenilikçi ruhunu temsil etmeyi seviyorum.” ifadelerini kullandı.

“Yakınlarım bana ‘Seroş’ der”

33 yaşındaki oyuncu, röportajda kişisel detaylara da yer verdi. En sevdiği şarkının “Ahlelera Ahleras” olduğunu belirten Sarıkaya, annesi ve arkadaşlarının kendisine taktığı lakabı da açıkladı: “Annem ve yakın arkadaşlarım bana ‘Seroş’ diyor.”

Sosyal medyada ikiye bölünen yorumlar

Marie Claire Arabia’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı röportaj videosu kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Kullanıcıların bir kısmı oyuncunun akıcı İngilizcesini ve doğal tavırlarını “sempatik ve özgüvenli” olarak yorumlarken, bazıları da röportaj performansını eleştirdi.

Kariyerinde uluslararası adımlar

Son olarak dijital platformda yayınlanan başarılı projeleriyle öne çıkan Serenay Sarıkaya, röportajda uluslararası kariyerine de açık kapı bıraktı. Oyuncunun dergiye verdiği bu samimi açıklamalar, hem Türkiye’de hem de Arap dünyasında geniş yankı uyandırdı.