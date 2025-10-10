Son Mühür- Gezi davası kapsamında yeniden tutuklama kararı verilen menajer Ayşe Barım, fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede açık kalp ameliyatına alınacak.

Ev hapsi kararının ardından yeniden tutuklama

Gezi Parkı eylemlerini organize eden isimler arasında yer aldığı iddiasıyla 27 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilen ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım, 1 Ekim’de görülen duruşmada tahliye edilmişti. Mahkeme, Barım hakkında ev hapsi kararı vermişti.

Ancak kısa süre sonra savcılık, tahliye kararına itiraz etti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı reddetse de, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Barım hakkında yeniden tutuklama kararı çıkardı.

Hastanede tedavi görüyor

Evinde fenalaşan Barım, polis ekipleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Burada yeniden tutuklandığını öğrenen Barım’ın, sağlık durumu nedeniyle cezaevine sevkine doktorlar izin vermedi.

Yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi altında bulunan Barım için doktorlar, infazın ertelenmesi kararı verilen günlerde sürekli kontrol sağladı. Barım’ın odasının önünde polislerin nöbet tuttuğu, sağlık durumunun yakından izlendiği öğrenildi.

Doktorlardan “açık kalp ameliyatı” kararı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Barım’ın kalp rahatsızlığı nedeniyle açık kalp ameliyatı olması kararlaştırıldı.

Doktorlar, operasyonun pazartesi günü gerçekleştirilmesini planlıyor. Barım’ın ameliyat öncesi hazırlıkları sürerken, sağlık durumuna ilişkin yeni bir adli değerlendirme yapılmadı.

“İnfazın ertelenmesi” süreci sürüyor

Barım hakkında her gün “infazın ertelenmesi” yönünde karar alınırken, ameliyat sonrası süreçte cezaevine gönderilip gönderilmeyeceği konusu ise belirsizliğini koruyor.