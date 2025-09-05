Son Mühür/ Begüm Mol- Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir süredir sosyal medyada sessizliğe bürünmüştü. Özel hayatı ve başarılı kariyeriyle gündemden düşmeyen Sarıkaya, bu defa yaz sezonuna veda niteliğinde yaptığı paylaşımıyla adından söz ettirdi.

“Yerler ve Anılar” notuyla paylaştı

Tatilde gezdiği yerlerden kareler ve özel anlarını takipçileriyle paylaşan oyuncu, gönderisine “Yerler ve anılar” notunu düştü. Sarıkaya’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Beyaz bikinili pozları dikkat çekti

Sarıkaya’nın beyaz bikinisiyle plajda verdiği pozlar sosyal medyada en çok konuşulan kareler arasında yer aldı. Fit görünümüyle hayranlarından övgü toplayan ünlü isim için “Türkiye’nin en güzel kadını” ve “Artık ekranlara geri dön” yorumları yapıldı.