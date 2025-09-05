Son Mühür/ Begüm Mol- 82 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizideki unutulmaz repliğine yer verdi. Çehre, paylaşımına “Aptal! Aslında her şey çok başka olabilirdi” notunu düşerek izleyicilere nostaljik bir an yaşattı.

Sosyal medyada gündem oldu

Çehre’nin, dizinin fenomen repliğini tekrar gündeme taşıması kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşım, sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı ve çok sayıda beğeni ile yorum aldı.

Aşk-ı Memnu’nun ekrandaki etkisi

2008–2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu, yalnızca yayınlandığı dönemde değil, sonraki yıllarda yapılan tekrar gösterimlerinde de izlenme rekorları kırdı. Nebahat Çehre’nin canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteri ise diziye damga vuran en güçlü figürlerden biri olarak hafızalara kazındı.