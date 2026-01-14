Son Mühür- İzmir’in Dikili ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kamuoyunda büyük infiale yol açtı.

Barınakta bulunan sokak hayvanlarının aç ve susuz bırakıldığı, hasta hayvanlara gerekli tedavilerin uygulanmadığı yönündeki iddialar tepkilerin odağına yerleşti.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda hayvansever ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri göreve çağırırken, ünlü sanatçı Seren Serengil de konuya sessiz kalmadı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler infial yarattı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, barınaktaki hayvanların zayıf düşmüş halde olduğu, bazı hayvanların yaralı olmasına rağmen müdahale edilmediği ve yaşam alanlarının hijyen koşullarından uzak olduğu iddia edildi.

Görüntüler, hayvan hakları savunucularının yanı sıra çok sayıda sosyal medya kullanıcısının da tepkisini çekti.

Paylaşımlar sonrası “Dikili Barınağı” etiketi kısa sürede gündem olurken, barınakta denetim yapılması ve sorumlular hakkında işlem başlatılması yönünde çağrılar yapıldı.

Seren Serengil’den İzmir Valisi Elban’a çağrı

Ünlü sanatçı Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Valisi Süleyman Elban’a doğrudan seslendi. Serengil, paylaşımında barınakta yaşandığı öne sürülen ihmallere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sn. İzmir Valim; derhal bu rezaleti sonlandırıp bu Dikili cehennemini kapattırın. Yoksa gelip biz hepsini alacağız, böyle bir rezalet, vahşet olamaz.”

Serengil’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, çok sayıda kullanıcı ünlü sanatçıya destek verdi.

Gözler resmi açıklamada

Kamuoyunda oluşan yoğun tepkinin ardından gözler Dikili Belediyesi ve ilgili kurumlardan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

Barınaktaki koşulların ne durumda olduğu ve iddialar hakkında nasıl bir adım atılacağı merak konusu olurken, hayvanseverler yaşananların bir an önce aydınlatılmasını istiyor.