Son Mühür/ Seçil Ünlü- KESK İzmir Şubeler Platformu, Eğitim Sen ve İnsan Hakları Derneği çalışmalarında uzun yıllar yer alan Avukat Ali Aydın’ın öldürülmesine ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, cinayetin büyük bir üzüntü ve öfkeyle karşılandığı ifade edildi.

Platform tarafından yapılan açıklamada Ali Aydın’ın yaşamı boyunca hak, adalet ve özgürlük mücadelesinde yer aldığı, örgütlü mücadelenin aktif bir bileşeni olduğu vurgulandı.

“Herkesin gözü önünde katledildi”

Açıklamada, Ali Aydın’ın evinin önündeki parktan ormanlık alana doğru yürüyüş yaptığı sırada saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın kamuoyunda ciddi endişe yarattığı ifade edildi. KESK İzmir, yaşananların münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

“Bu saldırı tüm topluma yöneliktir”

Platformun açıklamasında, cinayetin yalnızca bir kişiye değil; insan haklarına, savunma hakkına ve birlikte yaşama iradesine yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi. Olayın, insan hakları mücadelesi yürüten kesimlere yönelik bir gözdağı anlamı taşıdığı ileri sürüldü.

“Kamusal güvenlik zafiyeti var”

Açıklamada, ülkede kamusal güvenliğin zayıfladığı, sokakların güvensiz hale geldiği iddia edildi. Uyuşturucu kullanımındaki artışa ve suç politikalarına dikkat çekilerek, bu tablonun ciddi bir kamu güvenliği sorunu oluşturduğu belirtildi. Devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği savunuldu.

Yetkililere çağrı

KESK İzmir Şubeler Platformu açıklamasında yetkililere şu çağrılar yapıldı:

Cinayetin tüm failleri ve sorumlularının ortaya çıkarılması

Etkin, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma yürütülmesi

Kamusal güvenliği tehdit eden uyuşturucu ve suç politikalarına karşı somut ve caydırıcı önlemler alınması

“Mücadelesi sürdürülecek”

Açıklamanın sonunda Ali Aydın’ın mücadelesinin sürdürüleceği vurgulanarak, olayın üzerinin örtülmesine izin verilmeyeceği belirtildi. Platform, Ali Aydın’ı saygıyla andığını, ailesine, yakınlarına ve mücadele arkadaşlarına başsağlığı dilediğini açıkladı.