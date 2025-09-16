Son Mühür- Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, YouTube'deki Haber Bahane programına konuk olarak, yıllardır gündemde olan "Emrah ile aşk yaşadığı" iddialarına açıklık getirdi. Serengil, gündemi uzun süre meşgul eden söylentilere ilk kez bu kadar net bir şekilde yanıt verdi.

"Hiçbir alakamız olmadı"

Seren Serengil, programda yaptığı açıklamada, Emrah ile arasında herhangi bir romantik ilişki olmadığını vurguladı.

"Hayatım boyunca sevdiğim birini saklamadım, gizlemedim" diyen Serengil, şunları ekledi: "Emrah zaten benim çok yakın bir arkadaşımla beraberdi. Biz hep öyle anıldık ama Emrah'la hiçbir alakamız olmadı. Hiç sevgili olmadık."

Yakıştırmaların gerçekle ilgisi yok

Serengil, magazin dünyasında zaman zaman birbirlerine yakın gösterildiklerini ancak bunun sadece söylentilerden ibaret olduğunu belirtti. "Arkadaştık ama bir aşk ilişkimiz hiç olmadı. Yakıştırıldık ama asla öyle bir şey yaşanmadı," şeklinde konuşan ünlü sanatçı, dedikodulara son noktayı koymuş oldu.

Emrah'ın cimrilik hakkında esprili yorum

Serengil'in bu açıklamalarının ardından, programın sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, Emrah ile ilgili esprili bir yorumda bulundu. Kalaycıoğlu, "Emrah'ın bile cimrilik huyu var zaten, sen cimri adam sevmezsin" diyerek, keyifli bir atmosfer yarattı.