Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan Akyol karakteri, bu sezon uzun süredir peşinden koştuğu müzik hayaline kavuşuyor. İlk teklisini çıkaran Nisan, şarkısıyla kısa sürede dikkat çekerek müzik dünyasında yeni bir sayfa açıyor.

Sahnede büyüleyici performans

Yeni bölümde, Nisan’ın albüm yapımcısı tarafından organize edilen görkemli lansman gecesi izleyicileri bekliyor. Nisan sahneye çıkarak hem sesi hem de sahne performansıyla herkese unutulmaz anlar yaşatacak.

Aşk dostluk ve çekişmeler

Eşref Rüya yalnızca Nisan’ın müzik serüveniyle değil, aynı zamanda yeniden alevlenen aşklar, sınanan dostluklar ve çözülmesi zor entrikalarla da öne çıkıyor. Yeni sezonda gerilim ve tempo daha da artarken karakterlerin hayatları izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Güçlü yapım ekibi

Tims&B Productions imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryoyu Ethem Özışık ve Lokman Maral kaleme alıyor.

Yeni sezon tarihi

Kanal D’nin iddialı yapımlarından Eşref Rüya, ikinci sezonuyla 17 Eylül Çarşamba günü seyircisiyle buluşacak.