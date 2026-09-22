Serdar Turhan kimdir sorusu kamuoyunda geniş yankı bulurken, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı sermaye piyasalarına yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde gözaltına alındı. Uzun yıllar boyunca tasarruf finansmanı ve portföy yönetimi alanında faaliyet gösteren Turhan, soruşturmanın merkezindeki kilit isimlerden biri haline geldi.

Gözler adliyeye çevrildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında savcılık sorgusu devam ediyor.

Serdar Turhan neden gözaltına alındı?

Serdar Turhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından borsa ve fon piyasasında manipülatif işlemler yapıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonundaki operasyonda, haksız kazanç sağlandığı ve saadet zinciri benzeri yöntemler izlendiği iddia edildi.

Soruşturma dalga dalga büyüyor. Aralarında aracı kurum yöneticileri ve tanınmış akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kariyer geçmişi ve yönettiği finans şirketleri

İktisat eğitimi alan Serdar Turhan, iş hayatına inşaat ve gayrimenkul sektöründe adım attı. Tasarruf finansman sektörünün büyümesiyle Katılımevim şirketinin kurucuları arasında bulundu ve uzun süre yönetim kurulu başkanlığını yürüttü.

Bilgi Türü Biyografi Detayları Adı Soyadı Serdar Turhan Mevcut Görevi Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kurucusu Olduğu Şirket Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Mezuniyeti Anadolu Üniversitesi İktisat Soruşturma Merci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Durum Gözaltında (Adliyeye sevk edildi)

Turhan daha sonra Pusula Holding çatısı altında portföy yönetimi ve sermaye piyasası faaliyetlerine ağırlık verdi.

Soruşturma dosyasındaki para trafiği ve adli süreç

Soruşturma dosyasında şüphelilerin hesap hareketleri ve uluslararası para transferleri mercek altına alındı. Resmi kayıtlara yansıyan tespitlerde Turhan'ın hesabından İsviçre merkezli hesaplara 15 milyon dolar aktarıldığı iddiası kayıtlara geçti.

Operasyon kapsamında daha önce dört kişi tutuklanırken elliyi aşkın şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Şüphelilerin mahkemedeki sorgu süreci sürüyor.