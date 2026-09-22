Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tespitleri doğrultusunda derinleştirildi. Soruşturmanın mali boyutunun da titizlikle incelendiğini belirten adli makamlar; suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi amacıyla gerekli tüm adli ve mali tedbirlerin alındığını bildirdi.

İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı

SPK'nin Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki piyasa dolandırıcılığı tespitleri üzerine harekete geçildi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Bakan Gürlek: "Hukuk önünde hesap soracağız"

Soruşturmadaki son duruma ve alınan tedbirlere ilişkin yazılı bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"VATANDAŞLARIMIZIN BİRİKİMLERİNİ HEDEF ALANLARDAN HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORACAK, MAĞDURLARIN HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ!

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir.

Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 4 şüpheli tutuklanmış; 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmekte, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Soruşturmanın mali boyutu da bütün yönleriyle incelenmekte; suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır.

Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek; suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır."