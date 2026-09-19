Son Mühür - Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen usulsüz işlemlere ve piyasa hareketlerine yönelik yürütülen soruşturmada, yeni gözaltı kararlarıyla birlikte adli süreç genişletildi. Soruşturma kapsamında mali polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan holding başkanları ve yöneticileri, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Holding yönetiminden kritik isimler gözaltında

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in yanı sıra her iki kurumun tepe yönetiminde yer alan Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Soruşturmanın geçmişinde tutuklama kararı var

Sermaye piyasasına yönelik yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında da yargı organları tarafından kritik adımlar atılmıştı. Dosya kapsamında daha önce Muhammed Yarız tutuklanarak cezaevine gönderilirken; Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova hakkında da gözaltı işlemi uygulanmıştı.

51 kişi hakkında yurt dışı yasağı ve mal varlığı tedbiri

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, finansal işlemleri ve şüpheli hareketleri mercek altına aldı. Aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da yer aldığı toplam 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına da tedbir konulmasına karar verildi. Genişleyen dosyada adli sürecin devam ettiği bildirildi.