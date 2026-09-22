29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tatil planı yapmak isteyen kamu ve özel sektör çalışanları ile okul düzenini merak eden veliler, arama motorlarında gün ve saat detaylarını yoğun bir şekilde sorguluyor. 29 Ekim 2026 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor, 28 Ekim yarım gün mü, okullar ve bankalar kapalı mı? İşte merak edilen o soruların tüm yanıtları...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamaya hazırlanan vatandaşlar, bayram izinlerini şimdiden planlamaya başladı. Yurt genelinde ve yurt dışı temsilciliklerimizde törenlerle karşılanacak olan bu milli gün, çalışma takviminde özel bir yere sahip. Özellikle hafta ortasına denk gelmesi sebebiyle izinlerini hafta sonuyla birleştirmeyi düşünen çalışanlar, resmi tatilin kaç gün süreceğini hesaplıyor. Bu kapsamda 28 Ekim öğleden sonra tatil mi, okullar ne zaman kapanacak, hastaneler ve noterler açık mı gibi başlıklar internette en çok arananlar listesine girdi. Yasal düzenlemelere göre şekillenen tatil takviminin tüm ayrıntıları netlik kazandı.

29 EKİM 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı coşkusu 29 Ekim 2026 Perşembe günü yaşanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 29 Ekim günü ülkemizde tek ulusal bayram olarak kabul görüyor ve tam gün resmi tatil sayılıyor. Perşembe gününe denk gelen bu anlamlı tarihte tüm yurtta resmi tatil uygulanacak. Kamu kurumlarında çalışan memurlar, okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci ve üniversiteliler o gün tatil yapacak. Özel sektör çalışanları için de resmi tatil hakları geçerli sayılacak; o gün mesaiye devam eden çalışanlar ise İş Kanunu hükümleri doğrultusunda fazla mesai ücreti alacak.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim Çarşamba günü, kanunen yarım gün tatil kabul ediliyor. İlgili yasal mevzuata göre bayram tatili, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla resmen başlıyor. Bu doğrultuda kamu kurumları, okullar ve bankalar çalışmalarını öğle saatine kadar sürdürüyor. Saat 13.00'ten sonra ise resmi dairelerde mesai sona eriyor ve 1,5 günlük bayram tatili dönemi fiilen devreye giriyor.

29 EKİM'DE HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK, NERELER HİZMET VERECEK?

Ulusal bayram sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarının tamamında hizmete ara verilecek. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri, bakanlıklar, emniyet müdürlükleri ve adliyeler 29 Ekim boyunca kapalı kalacak. Eğitim cephesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerin tamamında ders yapılmayacak. Finans sektöründe hizmet veren kamu ve özel bankalar, Borsa İstanbul, döviz büroları, noterler ve PTT şubeleri de kapılarını kapatacak. Sağlık alanında ise hastanelerin acil servisleri 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken, poliklinikler hizmete kapalı kalacak ve randevulu muayeneler yapılmayacak. Nöbetçi eczaneler ise vatandaşların acil ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev başında olacak.