Bugün Manisa'da bir okulda gerçekleşen olay akıllara durgunluk getirdi. Eğitime bir gün ara verilen o okulda 11 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu tarafından yapılan açıklamada ise tedavilerinin hastanelerde devam etmekte olduğunu ve sağlık durumlarının yakından takip edildiğini açıklamıştı.

Duran’dan dikkat çeken mesaj

Bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Olayın ardından güvenlik ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye intikal edip gerekli müdahalelerde bulunduklarından bahseden Duran özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi hususunun altını çizdi.

“Teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmeyin”

Saldırıda yaralanan öğrencilere şifa dileyen Duran şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda öğrencilerimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından güvenlik ve sağlık ekiplerimiz hızla bölgeye intikal etmiş, gerekli müdahalelerde bulunmuştur. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ilgili kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Böylesi hassas olaylarda, özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi; öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun, resmî makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur. Saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerimize ve olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."