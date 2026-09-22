Son Mühür- Diyarbakır Büyükşehir eski Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Amedspor'un Beşiktaş'ı 3-2 yenerek Süper Lig'de liderliğe yükselmesini sosyal medyadan attığı mesajla paylaşmıştı.

''Beşiktaş’ın ayakları titreyerek buraya gelecek demiştim. Ayakları titreyerek geldi, kanatları kırık bir şekilde geri döndü'' ifadelerine yer veren Mızraklı karşılaşmasının hakemi Ali Şansalan'ın da Beşiktaş'a yardımcı olduğunu öne sürerek,

Beşiktaş 12 kişiyle mücadele etmesine rağmen Amedspor sahaya öyle bir çıktı ki, sözün ağırlığını bir kez daha gösterdi.

Mücadeleniz, cesaretiniz ve yüreğiniz için ayaklarınıza sağlık Amedspor.

Bu daha başlangıç'' '' sözleriyle galibiyeti kutlamıştı.

Kimsenin kanadı kırılmasın...

Selçuk Mızraklı'nın açıklamalarına cevap Yeni Parti Ankara milletvekili Umut Akdoğan'dan geldi.

Amedspor'un Süper Lig'in ilk devresinde Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacağına işaret eden Akdoğan,

''Sayın Mızraklı, kimse titremesin, kimsenin kanadı kırılmasın istemiyor muyuz?

11 Ekim’de Ankara’daki Amed Spor ile Gençlerbirliği maçının ilk yarısını taraftarı olduğum Gençlerbirliği tribününden, ikinci yarısını konuğumuz Amed Spor’a ayrılan tribününden izleyeceğim.

Beraber köfte de yeriz...



Başkent’in ruhuna yakışır bir ev sahipliği yapacağımıza hiç bir kuşkum yok.

Şeref verirseniz mutlu olurum, birlikte izleyelim. Maçtan önce stat önünde seyyarlardan köfte de yeriz

Kimsenin titremediği, kanadının kırılmadığı, dostluğun, barışın kazandığı bir maç olacaktır.

Gençlerbirliği de Amed Spor da bu olgunlukta taraftara sahip.'' mesajı verdi.