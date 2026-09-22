Özellikle okul arayışındaki öğrenciler ve veliler tarafından bu değerli ismin kim olduğu büyük bir merakla araştırılıyor. İnci Üzmez kimdir, aslen nereli, İnci Üzmez lisesi nerede ve okulun özellikleri neler gibi sıkça sorulan sorular arama motorlarında zirveye yerleşti. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Eğitim camiasına yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren merhum hayırsever iş insanı Niyazi Üzmez’in değerli eşi İnci Üzmez, Manisa Turgutlu'daki o meşhur liseyle dillerden düşmüyor. Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün geçmiş dönemde yayınladığı taziye mesajlarıyla da bir kez daha hatırlanan Üzmez ailesi, ilçeye kazandırdıkları sayısız eserle kalplerde taht kurdu. Bugünlerde yüzlerce gencin meslek sahibi olmak için sıralarında ter döktüğü okulun ardındaki gizli kahraman, internet kullanıcılarının radarında. İnci Üzmez kimdir, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nerede, okulun imkanları neler soruları sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça sorulurken, biz de sizler için bu anlamlı hikayenin ve eğitim yuvasının detaylarını bir araya getirdik.

İNCİ ÜZMEZ KİMDİR?

İnternet üzerinde ve kamuya açık kaynaklarda kendisi hakkında çok detaylı bir biyografi yer almıyor. Ancak İnci Üzmez, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yardımseverliği ve eğitime verdiği büyük destekle tanınan ünlü iş insanı Niyazi Üzmez’in eşi olarak biliniyor. Turgutlu Belediyesi'nin de katkılarıyla inşa edilen ve mesleki eğitimde bölgenin parlayan yıldızı olan liseye kendi adının verilmesi, onun bu topraklardaki izini ölümsüzleştiriyor. Eşi Niyazi Üzmez ile birlikte ilçenin eğitim haritasına devasa bir imza atan İnci Üzmez, bugün adını taşıyan okulda binlerce gencin meslek sahibi olmasına manevi olarak öncülük etmeye devam ediyor.

İNCİ ÜZMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Bölgenin en donanımlı eğitim kurumlarından biri olan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Manisa ilinin Turgutlu ilçesinde, Albayrak Mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor. Ulaşım açısından oldukça avantajlı bir konumda yer alan okul, Turgutlu ilçe merkezine sadece 500 metre uzaklıkta bulunuyor. Bu sayede öğrenciler okula yürüyerek veya kısa süreli toplu taşıma yolculuklarıyla kolayca ulaşabiliyor. Manisa il merkezine olan mesafesi ise yaklaşık 32 kilometre olarak ölçülüyor. Çevre ilçelerden ve mahallelerden de rahatlıkla ulaşılan bu lise, merkezi konumuyla öğrencilere büyük bir kolaylık sağlıyor.

İNCİ ÜZMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Milli Eğitim Bakanlığının resmi kayıtlarına göre okul, oldukça geniş bir kapasite ve altyapı ile hizmet veriyor. Toplamda 32 adet dersliğin bulunduğu okulda 39 uzman öğretmen görev yaparken, 505 öğrenci burada geleceğe hazırlanıyor. Sadece teorik değil, pratik eğitime de devasa bir yatırım yapan lise; öğrencilerine sunduğu son teknoloji atölyeler, işlikler ve mesleki uygulama laboratuvarları ile göz dolduruyor. Öğrencilerin fiziksel ve kültürel gelişimini de yakından destekleyen kurumda ayrıca donanımlı spor salonları, geniş kapasiteli bir konferans salonu ve zengin kaynaklara sahip bir kütüphane de öğrencilerin hizmetine sunuluyor.