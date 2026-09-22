Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte, başvuru şartlarının değişmesi adayların heyecanını daha da artırdı. 2026 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, yeni bekçilik şartları neler oldu, bekçi alımı yaş sınırı var mı gibi sorular arama motorlarında zirveye yerleşti. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Emniyet teşkilatının sokaklardaki gözü kulağı olan çarşı ve mahalle bekçileri, asayişin sağlanmasında kritik bir rol üstleniyor. Bu onurlu mesleği yapmak isteyen binlerce genç aday, gözünü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruya çevirdi. Özellikle Resmi Gazete'de yayımlanan son yönetmelik değişikliğiyle birlikte başvuru koşullarında yapılan güncellemeler, adayların süreci daha yakından takip etmesine neden oldu. İkamet şartından askerlik durumuna, lise mezuniyeti kuralından yeni yaş aralığına kadar birçok detay yeniden şekillendi. Hal böyle olunca bekçilik başvurusu pa.edu.tr ekranı, 2026 yeni bekçi alımı takvimi, bekçiler üst araması yapabilir mi ve yeni çalışma saatleri internette en çok aranan başlıklar arasına girdi.

2026 YENİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarındaki eksiklerin giderilmesi ve mahalle güvenliğinin artırılması amacıyla her yıl yapılan alımlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla Polis Akademisi Başkanlığı henüz resmi bir başvuru kılavuzu yayımlamadı. Fakat İçişleri Bakanlığı ile EGM ihtiyaç planlamaları doğrultusunda yıl bitmeden pa.edu.tr adresi üzerinden yeni kadro ilanının açılması bekleniyor. Başvuru tarihleri, il bazındaki kontenjan dağılımları ve sınav takvimi resmi ilanın gelmesiyle birlikte netleşecek.

BEKÇİLİK ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ, YAŞ SINIRI KAÇ OLDU?

Çarşı ve mahalle bekçisi olmak isteyenler için işe alım şartlarında önemli değişiklikler yaşandı. Yeni düzenlemeyle birlikte askerlik hizmeti ve ikamet koşulları çok daha belirgin bir hale geldi. Adayların en az lise mezunu ve Türk vatandaşı olması zorunluluğu devam ederken, bekçilik yaş sınırı 18 ile 31 yaş aralığı olarak güncellendi. Yeni alımlarda adayların bu kriterlere dikkat ederek hazırlıklarını yapması büyük önem taşıyor.

YENİ DÖNEMDE BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik, bekçilerin mesai koşullarını da baştan aşağı düzenledi. Buna göre çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık mesaisi 40 saat olarak belirlendi. Ancak personel eksikliği, görev yoğunluğu veya asayişin gerektirdiği durumlarda bu süre vali onayıyla 56 saate kadar çıkabilecek. Bu zorunlu haller ortadan kalktığında ise fazladan çalışılan saatler personelin dinlenme süresine eklenecek. Bekçiler genel olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan gece saatlerinde görev yapacak. Fakat terör, doğal afet, salgın hastalık veya toplumsal olaylar gibi olağanüstü durumlarda Bakan onayıyla gündüz saatlerinde de çalışabilecekler.

BEKÇİLERİN YETKİLERİ NELER, ÜST ARAMASI YAPABİLİR Mİ?

Mahallelerin güvenliğinden sorumlu olan devriyeler en az iki kişilik ekipler halinde göreve çıkacak. Kıdemli olan personel amir sıfatı taşıyarak sağ tarafta yürüyecek. Görev anında tabancalar kılıfında duracak ve sadece hayati tehlike anlarında kullanılacak. Suçu önlemek amacıyla zaman zaman düdük çalınarak çevreye uyarı yapılacak. Araçlı devriye görevleri ise genel kolluk kuvvetlerinin gözetiminde gerçekleşecek. Vatandaşların en çok merak ettiği "bekçiler üst araması yapar mı" sorusu da yeni yönetmelikle kesin bir sonuca bağlandı. Bekçiler, durdurdukları bir kişinin üzerinde veya aracında tehlikeli bir madde olduğunu düşünürse sadece dıştan elle yoklama yapabilecek. Araçların ise sadece dışarıdan bakıldığında görünen kısımları kontrol edilecek. Bekçilerin detaylı üst ve araç araması yapma yetkisi bulunmuyor.