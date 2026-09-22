Sabah saatlerinde tüm ülkenin yüreğini ağzına getiren olayın adresi Manisa olmuştu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde sabah saat 08.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırı büyün korku ve paniğe sebep olmuştu.

İlk belirlemelerde 4 kişinin yaralandığı duyurulmuş ve sosyal medyada yayılan bilgi kirliliği sonrasında RTÜK'ten açıklama gelmişti. Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Turgutlu'da meydana gelen elim olayın ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla yetkili resmi makamların yapacağı açıklamaların esas alınmasının altını çizmişti.

Bakan Memişoğlu: “Yakından takip ediyoruz”

Olayla ilgili yeni bir açıklama geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin, "Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulumuzun yakınında meydana gelen silahlı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.