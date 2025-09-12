Son Mühür - Milli futbolcu Serdar Dursun, son olarak formasını giydiği İran ekibi Persepolis’ten ayrılarak transfer döneminin son günlerinde Süper Lig’e geri döndü. Bir süredir adı Bursaspor’la da anılan 33 yaşındaki tecrübeli forvet, tercihini Süper Lig’in yeni temsilcisi Kocaelispor’dan yana kullandı.

Kocaelispor duyurdu

Kocaelispor Kulübü, transferi resmi olarak şöyle duyurdu:

“Kutsal renklere hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır”

Hangi takımlarda oynadı?

Daha önce Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını terleten Serdar Dursun, Süper Lig’de bir kez daha gol sevinci yaşamak için sahaya çıkacak.