A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde yarın Yunanistan’la karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman, zorlu mücadele öncesi yaptığı açıklamada iki takımın benzer özelliklere sahip olduğunu belirterek, “İyi mücadele ederek maçı kazanmaya çalışacağız” dedi.

Cedi Osman’ın durumu maç saatinde netleşecek

Millilerin Polonya ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasında sakatlanan Cedi Osman’ın durumu merak konusu oldu. Başantrenör Ataman, 30 yaşındaki oyuncunun antrenmana katılamadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Cedi’nin tedavisi devam ediyor. Bugün de antrenman yapamadı. Oynayıp oynamayacağı ya da sahaya çıkarsa ne kadar verimli olacağı maç saatinde belli olur. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz.”

Yunan basınında Cedi Osman görüntüsü

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, milli takım otobüsünden inen Cedi Osman’ın ayağını basmakta zorlandığı görüldü. Bu görüntüler, yıldız oyuncunun yarı finalde forma giyip giyemeyeceği konusundaki endişeleri artırdı.