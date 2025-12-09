Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Adalı, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısında yabancı VAR hakemi talep ettiklerini resmen federasyona ilettiklerini duyurdu.

“Temizlik operasyonunda federasyonun yanındaydık ama biz de son noktaya geldik”

Görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Serdal Adalı, hakem performanslarına yönelik sert eleştirilerde bulunarak federasyonun yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaptı:

“Hakemlerle ilgili temizlik operasyonu dedikleri süreçte Beşiktaş kulübü olarak her zaman federasyonun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ancak yaşadığımız sıkıntılar bizi dayanacak son noktaya getirdi.”

Adalı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı hakkındaki düşüncelerinin değişmediğini de ifade etti:

“MHK başkanı hakkında 6 ay önce ne düşünüyorsam yine aynı şeyi düşünüyorum. İyi bir insan olabilir ama altındaki ekibe hâkim olduğunu düşünmüyorum.”

“Yerli hakemi isteriz ama yabancı VAR zorunluluk hâline geldi”

Başkan Adalı, Beşiktaş’ın ikinci yarı için net bir talepte bulunduğunu belirterek yabancı VAR uygulamasının artık kaçınılmaz olduğunu söyledi:

“Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz ama özellikle üstüne basa basa söylüyorum: İkinci yarıya yabancı VAR hakemiyle başlama isteğimizi federasyona ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor.”

“Lehimize tek bir VAR hatası yok, her şey aleyhimize işliyor”

Adalı, sezonun ilk yarısında yaşanan hakem hatalarının Beşiktaş’ın sabrını taşıran noktaya getirdiğini söyledi:

“Federasyon başkanımız da bugün basın toplantısında ‘VAR’daki hataların telafisi mümkün değil’ dedi. İlk yarıda 2–3 maç kalmış, bizim lehimize bir hata yapıldı mı diye sordum. Ben hatırlamıyorum, onlar da hatırlamıyor. Bütün hatalar Beşiktaş’ın aleyhine oluyor. Sinir uçlarımızla oynuyorlar.”

“Taraftarın sabrı tükendi: Biz son noktadayız”

Beşiktaş camiasının artık dayanma gücünün kalmadığını söyleyen Adalı, MHK yönetimine yönelik eleştirilerini de sürdü:

“Beşiktaş camiasının da gelebileceği bir son nokta var ve biz o son noktadayız. Endişelerimizi dile getirdim. MHK başkanıyla ilgili düşüncelerimi yüzüne de söyledim.”

Adalı ayrıca, Beşiktaş lehine tek bir karar bile hatırlanmadığını vurguladı:

“Bir tane Beşiktaş’ın lehine hata olduğunu onlar da hatırlamıyor. Alınan yanlış kararlar, verilmeyen penaltılar… Ne denmesi gerekiyorsa söyledik.”

“Hakkımızı en ciddi şekilde arayan camiayız”

Beşiktaş’ın hakkını koruma konusunda en kararlı kulüplerden biri olduğunu belirten Adalı, VAR sisteminin yabancı hakemlerle daha sağlıklı işlediğini ifade etti:

“Hakkımızı korumamak gibi bir düşüncede olmasınlar. Tüm camialar içinde hakkını en ciddi şekilde arayan camiayız. Yabancı VAR denendiğinde hiçbir kulüp bu kadar şikayet etmedi. Aklın yolu birdir.”

“İnsanları sokağa dökmek isteyen bir ekip var”

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Adalı, hakem yönetimindeki zaafların toplumsal gerilime yol açtığını öne sürdü:

“İnsanları sokağa dökmek için mücadele eden bir ekip var. Maalesef MHK başkanımız bu konuya hâkim değil.”

Beşiktaş’ın talebi net: İkinci yarıda yabancı VAR

Görüşme sonrası netleşen tabloya göre Beşiktaş, ligin ikinci yarısında yabancı VAR hakemlerinin görevlendirilmesi talebini resmi olarak TFF’ye sundu.

Federasyonun bu talebe sıcak baktığı da Adalı’nın ifadeleriyle doğrulandı.