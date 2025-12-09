Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK karşısında yaşanan hakem tartışmaları sonrası Beşiktaş yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kritik bir görüşme yapmak için Riva’ya çıkarma yaptı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın gündemdeki tüm tartışmalı kararları federasyon yönetimine iletmesi bekleniyor.

Adalı ve Kasacı, TFF yönetimi ile bir araya geliyor

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün son dönemde yaşadığı hakem kararları krizini doğrudan federasyon yönetimine aktarmak amacıyla Riva’ya geldi. Adalı’ya toplantıda Asbaşkan Kaan Kasacı da eşlik ediyor.

Görüşmede, özellikle Gaziantep FK maçındaki tartışmalı pozisyonların masaya yatırılacağı, hakem performanslarına ilişkin kulübün resmi şikâyetlerinin detaylı şekilde iletileceği öğrenildi.

Gaziantep FK maçı sonrası tepkiler büyümüştü

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak kritik puan kaybı yaşamıştı.

Maçın hem devre arası hem de bitiş düdüğü sonrası siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, hakem yönetimi sert şekilde eleştirilmişti. Özellikle faul, penaltı ve kart kararları üzerinden yapılan değerlendirmeler taraftarlar arasında da geniş yankı bulmuştu.

Beşiktaş’tan Hacıosmanoğlu’na sert soru: “Ne yapacaksınız?”

Maç sonrası yalnızca hakem kararları değil, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun önceki günlerde yaptığı açıklamalar da Beşiktaş’ın gündemindeydi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan sert açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın Hacıosmanoğlu’na soruyoruz; Köpeksiz köy bulanlar kim? Köpeksiz bulduğu köyde çomaksız dolaşanlar kim? ‘Bunlarla döner dönmez hesaplaşacağım’ dediniz. Ne zaman hesaplaşacaksınız? ‘Gerekeni yapacağım’ dediniz. Tam olarak ne yapacaksınız?”

Bu açıklama spor kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, TFF ile Beşiktaş arasında tansiyonun yükseldiği yorumlarına neden oldu.

Kritik Riva buluşmasından ne çıkacak?

Beşiktaş yönetiminin Riva’da yapacağı toplantıda;

Tartışmalı Gaziantep FK maçı kararları

VAR uygulamalarındaki tutarsızlıklar

Hakem atama prosedürleri

Son haftalarda kulübün aleyhine olduğunu düşündüğü uygulamalar

gibi başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantı sonrası Beşiktaş’ın yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.

Sonuç: Gözler TFF–Beşiktaş zirvesinde

Türk futbolunda hakem yönetimi tartışmaları yeniden alevlenmişken Beşiktaş’ın Riva çıkarması, sürecin kritik bir aşamaya geldiğini gösteriyor. TFF’nin bu görüşme sonrası nasıl bir yol haritası çizeceği, ligin geri kalanı açısından belirleyici olabilir.