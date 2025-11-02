Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda, Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim dönemi ibra edildi. Kongre üyeleri, hem idari hem mali yönden Adalı ve ekibine onay verdi.

Genel kurulda iki dönem oylamaya sunuldu

Beşiktaş JK’nin Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda, 11 Mayıs 2025 - 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönem ile 29 Aralık 2024 - 11 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki yönetim faaliyetleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Serdal Adalı yönetimine oy çokluğu

Yapılan oylama sonucunda, Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali bakımdan oy çokluğuyla ibra edildi. 354 üye “ibra” yönünde oy kullanırken, 332 üye karşı oy verdi. Böylece Adalı ve ekibi, kulüp üyelerinin güvenoyunu almış oldu.